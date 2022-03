CDA en GBLV bijna hand in hand

27/28 februari – ‘Het was een gezellige drukte op de Voorburgse markt op de eerste vakantiedag van de voorjaarsvakantie’, zegt GBLV-raadslid Sanja Duijvestijn. En dat niet alleen. Het was ook een promotiedag voor de acht politieke partijen die de straat op gingen om te vertellen waarom er op hen gestemd zou moeten worden. Maar wat zien we op deze foto ook. Partijleden van het CDA en de GBLV kwamen elkaar op de markt tegen. De conclusie van mevrouw Duijvestein: ‘Zo je ziet kan politiek ook verbroederen of verzusteren’. Van een omhelzing met betekenis kwam het niet maar zo samen op de foto te zien is is afstand tussen de twee partijen klein te noemen. De raadsleden hebben er zin in. Hopelijk ook eendrachtig als het om de keuze gaat om de huizen in en rond de Prins Hendrikstraat tot monumentaal gebied te verklaren. De Bond Heemschut, voornaam pleitbezorger van cultureel erfgoed zegt dat daar alle reden voor is. Binnenkort meer over de Bond die de gemeenteraad daarvan wil overtuigen.