Marianne Concours: podium voor talent

2 maart – Het Huygens Festival legt de laatste hand aan de organisatie van het Prinses Marianne Concours op zondag 13 maart om 13:00 uur in Theater Ludens. Het concours staat open voor musici van 13 tot en met 20 jaar die in een klassiek muziekensemble spelen. Met het Prinses Marianne Concours wil het Huygens Festival jong klassiek talent een podium bieden. Voor het winnende ensemble geldt dat niet alleen het podium van Theater Ludens, maar ook een optreden bij het Openingsconcert van het Huygens Festival op 23 september aanstaande. Voor ensembles die zich nog willen inschrijven of voor het reserveren van een toegangskaart: zie www.huygensfestival.nl.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink