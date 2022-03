Olympisch scheidsrechter sporter van het jaar

5 maart – De ex-Cartouche hockeyer Coen van Bunge is voor de gemeente Leidschendam-Voorburg de ‘Sporter van het jaar’. Zijn nominatie kreeg de meeste stemmen. Van Bunge is al jaren zowel nationaal als internationaal tophockey scheidsrechter en floot in 2021 de Olympische hockeyfinale in Tokio. Dit werd zijn tweede optreden op Olympisch niveau tijdens de spelen in Rio de Janeiro. De in Voorburg geboren en getogen Van Bunge kon de feestelijke uitreiking van de Vliet Awards 2021 jammer genoeg niet bijwonen. Hij werd vertegenwoordigd door zijn vrouw Lesley die de onderscheiding in ontvangst nam.

De Vliet Awards zetten lokale helden in het zonnetje, om hun inspanningen als vrijwilliger of voor hun sportprestaties. Inwoners uit Leidschendam-Voorburg konden stemmen op hun favoriet en hebben dat met veel enthousiasme gedaan. Schaatsster Julie van Santen uit Stompwijk is ‘Sporttalent van het jaar’ gezien o.a. haar bronzen medaille op de 1000 meter shorttrack tijdens de Starclass wedstrijden in het Italiaanse Bergamo. De award voor ‘Sportteam van het jaar ging dit keer naar Forum Sport JO19-1. In 2021 werd de ploeg kampioen in de landelijke 2e divisie van de KNVB. Op de foto van Barbara Koppe alle prijswinnaars met links de wethouders Van Eekelen en Kist.