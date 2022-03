Massale actie tegen sloopplan Wooninvest

6 maart – In een alarmbrief aan corporatie Wooninvest, het College van B&W en de gemeenteraad verzet een keur van plaatselijke en landelijke organisaties zich tegen het al ver gevorderde plan om de woningen van het Emmastraatcomplex bij de Martinuskerk te slopen voor nieuwbouw. Volgens de briefschrijvers van naam en faam is er geen enkele reden voor sloop, noch bouwtechnisch, noch financieel en volkshuisvestelijk evenmin. Renoveren wordt vanuit vele expertises in alle opzichten gewenster gevonden. Uit sociaal en cultuurhistorisch oogpunt zou sloop een onherstelbare vergissing zijn. Wie zou daar debet aan willen zijn?

Onder de organisaties die zich gebundeld hebben in het platform ‘Geen sloop Emma’ bevinden zich plaatselijke organisaties, zoals Stichting Mooi Voorburg, de Stichting Open Monumentendag, historicus Van der Leer en de Wijkvereniging Oud Voorburg maar ook de landelijke Woonbond en de erfgoedorganisaties Heemschut en het Cuypersgenootschap. De petitie https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/college_b_w_zeg_nee_tegen_sloop_oranjekwartier_voorburg/ is inmiddels al bijna 1000 keer getekend.

Het Emmastraatcomplex bestaat uit 96 woningen gebouwd in de jaren 1921 -1922. In een onderzoek van de gemeente is de buurt aangemerkt als cultuurhistorisch van grote waarde. Dat geldt voor zowel de stedenbouwkundige kwaliteit als de woningen zelf. De erfgoedorganisaties bepleiten dan ook een monumentale status voor de buurt. Behalve mooi, is de buurt ook geliefd. Een begrip in heel Voorburg, met een sterke sociale structuur die onvervangbaar en niet te reproduceren is.

Het platform schrijft dat de bewoners de buurt niet kunnen missen en dat daarom 85% van hen kiest voor renoveren. Bouwontwikkelaar Wooninvest vindt echter dat de woningen niet meer van deze tijd zijn. Juist dat wordt in de brief bestreden. Bewoners hopen vurig dat Wooninvest tot inkeer komt, afziet van sloop en hun argumenten serieus neemt. Ook van de gemeenteraad wordt gevraagd tegen sloop te zijn.