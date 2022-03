‘Royal Lady’ geeft kleur aan Stationsplein

7 maart – Op het Stationsplein is een beeld onthuld genaamd Royal Lady. Het is een kleurige torso gemaakt door de Voorburgse kunstenaar Gerard de Gier ter ondersteuning van een spierziekte. Wethouder Astrid van Eekelen onthulde het beeld. De Gier, oud manager in de Tweede Kamer, kreeg zelf een spierziekte en volgde de onthulling vanuit zijn rolstoel. Zijn werk is een welkome aanvulling op het lege Stationsplein en trekt meteen al veel bekijks. De foto werd gemaakt door Ap de Heus.