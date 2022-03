Parel Bach in Oude Kerk: ‘Jesu meine Freude’

8 maart – In de Oude Kerk wordt op zondagavond 20 maart om 19.00 uur een muzikale vesper gehouden. Hans Houtman, cantor-organist van de Oude Kerk, verzamelde zangers en musici om zich heen om het motet Jesu meine Freude van J.S. Bach uit te voeren. ‘Een parel! Een werk dat hoog op mijn lijstje staat, vanwege de weergaloze muziek van Bach en Bijbelteksten uit Romeinen 8 die met elkaar in gesprek gaan. ’Ze nemen zangers en luisteraars mee op een reis naar de essentie van het leven. Bach schreef het motet waarschijnlijk voor een begrafenis. Toch straalt het van leven, vreugde en geloof én nodigt het uit tot overdenking. De muziek is gevoelig, troostrijk en soms zelfs opgewekt, waardoor hart en ziel geraakt worden. M.m.v. Ania Katynska (cello) en Marianne Vocaal Ensemble o.l.v. Niels Kuijers. De toegang is gratis, wel is er een vrijwillige bijdrage d.m.v. collecte. Foto Arjan van Mourik.