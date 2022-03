Juttende dierenarts exposeert verbeelding

9 maart – Veel inwoners kennen haar als een bevlogen dierenarts: Gon Vandenbergh. Minder bekend zijn haar activiteiten als beeldend kunstenaar. Op een kleine expositie in museum Huygens’ Swaensteyn kan de bezoeker vaststellen dat zij ook dat métier op hoog niveau beoefent. Haar verhaal – want het werk is altijd een vertelling in beelden – is de hoofdzaak. Daarbij wordt de beschouwer niet geaaid. Integendeel, eerder geschokt. Reizend is Gon een verzamelaar, een jutter. Onderdelen van dode dieren, weggegooide voorwerpen, alles kan tot vonken van verbeelding leiden. Een deel van deze collectie is geïnspireerd door Jeroen Bosch. Diens vileine humor, absurditeit en hang naar het duistere zijn duidelijk aanwijsbaar. De expositie van de dierenarts is te bezoeken tot en met 10 april.