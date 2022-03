Breed draagvlak voor bouw Huygenstunnel

10 maart – Meer dan 1100 inwoners hebben de enquête ingevuld voor de bouw van de Huygenstunnel en daarmee de wens tot het verdwijnen van het bovengrondse station Voorburg ondersteund. In aanwezigheid van lijsttrekkers van zowel uit Den Haag als die van Leidschendam-Voorburg vond gisteren de presentatie plaats. Als voordelen van de Huygenstunnel wordt gezien verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van de geluidsoverlast, herstel Tuin Hofwijck, mogelijkheid van HOV-ondergronds, betere verkeersveiligheid en betaalbare woningbouw op de vrijgekomen plaats.

Lodewijk van Vliet van stichting ‘Mooi Voorburg: ‘Ik zie het helemaal voor me, een integrale visie op het grensgebied van Den Haag en Voorburg als de basis voor het opstellen van de plannen. Hofwijck is het snijpunt van veel afzonderlijke beleidsplannen die veel beter op elkaar moeten worden afgestemd’. In Leidschendam-Voorburg staat de Hugyenstunnel in de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen.

Tijdens het panelgesprek deelden Haagse lijsttrekkers en woordvoerders hun enthousiasme en ontstond groot draagvlak voor het idee. De initiatiefgroep bestaat uit een 15-tal betrokken en actieve inwoners uit Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Dit onafhankelijke burgerinitiatief heeft tot doel adviseurs en politici te enthousiasmeren om het idee van de Huygenstunnel verder te onderzoeken. De feestelijke lancering is mede mogelijk gemaakt door stichting ‘Mooi Voorburg’, Wijkvereniging Oud Voorburg, Stichting Haegsche Tijd, Vereniging Houdt Vlietrand Groenen Museum Huygens’ Hofwijck.