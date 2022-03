Per boot naar park Vreugd en Rust

11 maart – Park Vreugd en Rust heeft sinds donderdagochtend een eigen aanlegplaats. Hierdoor kunnen dagrecreanten nu ook via de Vliet het park en de omgeving ervan bezoeken. ‘Het is een mooie aanvulling voor de waterrecreatie in onze gemeente en in Zuid-Holland’, zei wethouder Astrid van Eekelen. Samen met gedeputeerde Jeannette Baljeu (subsidiegeefster) stapte zij daar als eerste aan wal. De aanlegplaats ligt op een prominente locatie in het groenblauwe netwerk van Haaglanden waar 3 erfgoedlijnen samenvallen (Trekvaarten, Limes en de Landgoederenzone).

Vorig jaar is de gemeente begonnen met het herstel en opknappen van het Park. Stichting ‘Mooi Voorburg’ heeft een essentiële rol in de realisatie van dit samenwerkingsproject. Als lid van de projectgroep draagt zij in belangrijke mate bij aan zowel het ontwerp als het verwerven van de financiering. Dankzij de budgetten van beide gemeenten en de subsidies van provincie Zuid-Holland wordt het park stap voor stap aantrekkelijker gemaakt.