Winnaars eerste Prinses Marianne Concours

De eerste prijs is het optreden tijdens het Openingsconcert van het Huygens Festival op vrijdagmiddag 23 september. Het concours is een initiatief van het Huygens Festival. Het duo Tudor (cello) en Alexander (viool), het Intermezzo Ensemble van het Rotterdams Hellendaal Instituut, het klarinetduo Wojciech en Peer en de beide prijswinnaars zijn dus zeker nog een keer te horen. Dit geldt ook voor Melisse Markesteijn (dwarsfluit) en Casper Bleichrodt (fagot) die buiten mededinging optraden onder begeleiding van Nadia Askarova (piano/spinet). Op de foto van het Huygens Festival de prijswinnaars Trio Amare (Puya Azimi, Timen de Bruijne, Pallavi Nando Tewarie) en Damiën Heemskerk & Nina Broeva.

