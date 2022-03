15 maart – Onlangs bracht dit tramstel nog passagiers naar het ziekenhuis Antoniushove en is nu zelf aan de beurt om weggebracht te worden na bewezen diensten en vele jaren van spoorkilometers maken in en rond Den Haag. De oplegger met de tram (voormalig lijn 6) reed richting Utrecht en passeerde Voorburg. Op naar het museum of naar de sloop?

