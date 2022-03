Blijft het VVD of stoomt GBLV op?

16 maart – Vanavond weten we hoe de nieuwe verhoudingen in de coalitie worden. De afgelopen dagen kregen we Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid om te stemmen. Komt de lokale partij GBLV als winnaar uit de bus of blijft de VVD de nummer 1? Het bord Stemlokaal geeft niet alleen aan waar het rode potlood ter hand moet worden genomen of kan het ook klinken als een (onbedoelde) wenk Stem lokaal? Op vrijdag 18 maart is de Duidingsbijeenkomst in de hal van het Raadhuis in Leidschendam. Tijdens deze bijeenkomst gaan de lijsttrekkers met elkaar in gesprek over de duiding van de verkiezingsuitslag, wat dit betekent voor hun partij en het vervolg van het proces om te komen tot een college. De bijeenkomst wordt geleid door Ferry Mingelen, oud politiek commentator van het NOS Journaal. De bijeenkomst begint om 16:00 uur en eindigt rond 17:00 uur, live te volgen via de website van de gemeente.