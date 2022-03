Voorlopig wint VVD met 159 stemmen

17 maart – In de hal van het gemeentehuis in Leidschendam werden de uitslagen gemeente voor gemeente nauwlettend gevolgd. Ap de Heus schoot deze kiek. Hieronder de voorlopige uitslag van de verkiezing. Opkomstpercentage 51% (30.777 stemmen zijn uitgebracht van de 60.225 kiesgerechtigden)

