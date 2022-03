Directiewissel Voorburgse musea

18 maart – Vanaf 1 mei hebben de plaatselijke musea Huygens’ Hofwijck en Huygens’ Swaensteyn een nieuwe directeur. Het is Lea van der Vinde (31) die Peter van der Ploeg opvolgt. Hij gaat na elf jaar met pensioen. Van der Vinde is nu conservator bij het Mauritshuis. Zij werkte eerder voor Hofwijck als gastconservator van de tentoonstelling Vrouwen rondom Huygens (2009). Bij het Mauritshuis was Van der Vinde in een periode van zestien jaar verantwoordelijk voor een grote verscheidenheid aan tentoonstellingen, publicaties en andere succesvolle projecten.

Met haar grote kennis van zaken kijkt zij er ‘enorm naar uit’ om hier aan de slag te gaan. Zij wordt directeur van twee musea die per 1 januari zijn samengegaan in de Stichting Huygensmuseum: ‘Die samenvoeging betekent een grote stap voorwaarts’, zegt Van der Vinde.

‘Maar om de ambities van Hofwijck en Swaensteyn, waaronder een verhuizing naar het complex Huize Swaensteyn, nu echt vleugels te geven, moet die samenvoeging ook zichtbaar leiden tot grotere tentoonstellingen en andere evenementen’. Bijgaande foto is gemaakt door Frank van der Burg.