Begin gesprekken over wie met wie wil

19 maart – De lijsttrekkers van de politieke partijen hebben deelgenomen aan een duidingsbijeenkomst. Doel van de openbare bijeenkomst was welke duiding de politieke partijen aan de uitslag van de verkiezingen geven. Daarbij is Henk Bouwmans aangewezen als verkenner, hij is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Het doel van de verkenningsfase is het verkrijgen van een eerste indruk in de wensen van de verschillende partijen omtrent collegedeelname en mogelijke samenwerking met andere partijen. Bouwman begint maandag 21 maart met zijn gesprekken.