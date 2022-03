Over de opvang van Oekraïners…..

Kan het college de gemeenteraad op korte termijn informeren over de maatregelen die al wel genomen zijn en over het beleid voor de eerstvolgende stappen voor de noodopvang, zoals, scholing en opvang voor kinderen, medische zorg en psychologische bijstand en de mogelijkheden om (weer) aan het werk te kunnen gaan e.a.?

Klopt de informatie van de gemeentelijke woordvoerder dat de gemeente heeft vastgesteld dat noodopvang in onze gemeente niet nodig is?

20 maart – Verwarrende berichten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Leidschendam-Voorburg. De CDA-fractie zegt verbaasd te zijn en wil hierover duidelijkheid door het college van B&W een aantal vragen te stellen waaronder:

