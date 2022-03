‘Acute noodopvang lukt hier nog niet’

22 maart – Kort na de raadsvragen van het CDA over de opvang van Oekraïense vluchtelingen (zie bericht hieronder) reageert de gemeente met een persbericht over de situatie. Daarin staat onder meer dat inwoners die Oekraïners in huis nemen ondersteuning krijgen. Tot en met gisteren zijn hier circa 60 personen (volwassenen en kinderen) ingeschreven die bij gastgezinnen verblijven.

‘Binnen onze gemeente lukt centrale acute noodopvang in hotels tot nu toe niet’, zegt verantwoordelijk wethouder Floor Kist. ‘De hotels hebben onvoldoende capaciteit en er zijn geen vakantieparken waar we gebruik van kunnen maken. Ook de leegstaande ziekenhuizen zijn nu geen optie, omdat er geen voorzieningen als gas water licht, sanitair meer aanwezig zijn. We blijven zoeken naar noodopvangplekken’.

‘Het is heel mooi dat er inwoners zijn die vluchtelingen in huis nemen. Maar dat kan geen jaren duren. Daarom kijken we met voorrang naar locaties die we snel geschikt kunnen maken om gezinnen voor langere tijd een eigen plek te geven. Dat is zowel bij eigen gemeentelijk vastgoed als naar vastgoed van particulieren’.

De Broodfabriek in Rijswijk is het regionale meldpunt voor vluchtelingen. Van daaruit vindt verspreiding over de regio plaats. Het is belangrijk dat Oekraïense vluchtelingen zich vervolgens inschrijven in de gemeente. Dan kunnen ze gebruik maken van voorzieningen zoals zorg, inkomen en onderwijs zodra deze geregeld zijn.