Woningen Park070 klaar om erin te gaan

23 maart – In de komende weken worden de eerste woningen van ‘Park070′ opgeleverd. De nieuwe bewoners zijn al aan het pakken. Zij kopen of huren een van de 229 duurzame woningen die gebouwd zijn op de parkeergarage van het voormalige CBS-gebouw. Alle erin is elektrisch gemaakt. Nieuwe bewoners zijn nog wel in overleg met de bouwer over het aantal laadpunten voor elektrische auto’s. Aan de straatkant van de Bruinings Ingenhoeslaan vinden de laatste werkzaamheden plaats. Park070 gaat over in het groen van Park ’t Loo.