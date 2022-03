Vier vrouwen werpen ‘Licht’ bij ArtiBrak

25 maart – In mei exposeren vier vrouwen nieuw werk in galerie ArtiBrak. Het thema Licht is wat hun werken verbindt. De ‘intuïtieve’ schilderijen van Angèle von Brixen worden gekenmerkt door een speciale lichtval die een clair-obscureffect teweegbrengt. Het werk van Veronique Jacobse (beeld) is kleurrijk en gelaagd. Sinds een aantal jaren gebruikt zij naast olieverf een grote diversiteit aan materialen, zoals lapjes, papier, vilt en pigment. Na haar opleiding aan de Vrije Academie begon Lucy de Kruijf met het maken van keramische vormen, waarbij zij zich baseerde op oervormen uit oude culturen, zoals torens, piramiden, totempalen. Later legde ze zich toe op schilderen en het maken van grafiek in allerlei vormen. Lynette de Vries won in 2014 een schilderwedstrijd met het thema ‘Winkel etalages’. Als specialist in visuele communicatie bleek dit thema haar goed te liggen. Tussen 2014 en 2017 schilderde Lynette acht schilderijen die een actueel straatbeeld schetsen van het Huygenskwartier.

Op woensdag 7 april (16.00 uur) en zaterdag 9 april (12.00 uur) geeft Lynette de Vries een rondleiding in de galerie, waarbij zij zal vertellen over haar werk. De tentoonstelling wordt zaterdag 2 april om 15.00 uur officieel geopend en loopt t/m 24 april.