Rotary benefietconcert in Oude Kerk

29 maart – Waar het gaat om opvang van Oekraïense vluchtelingen zet serviceclub Rotary Club Voorburg Vliet zich in voor zijn Poolse evenknie de Rotary Club in Konstancin-Jeziorna. De vriendschap tussen deze twee clubs is ontstaan vanuit de Stedenband die ruim 25 jaar geleden is opgericht. Rotary Voorburg organiseert een benefietconcert voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Polen. Het concert vindt plaats op donderdag 31 maart in de Oude Kerk (Herenstraat 77) om 20.00 uur. De prijs van de toegangskaartje is minimaal €20! Voorafgaand aan het concert speelt beiaardier Gerda Peters Oekraïense melodieën op het Carillon.

Uit recent contact met Andrzej Cieslawski, voorzitter van de bevriende Rotary Club in Konstancin-Jeziorna, bleek dat zijn club heel dringend financiële steun nodig heeft voor de opvang van de massaal naar Polen toegestroomde vluchtelingen én het sturen van hulpgoederen naar Oekraïne. De opvang van vluchtelingen in Polen is vooral in handen van kleinere organisaties zoals kerken en serviceclubs en het geld van giro 555 heeft hen (nog) niet bereikt. Voorzitter van de Rotary Club – Lizi van Vollenhoven – is blij, dat na twee jaar weinig goede doelen te hebben kunnen ondersteunen, de club nu weer kan laten zien waar ze voor zijn opgericht. Het concert wordt gegeven door ensemble ‘t hART met musici uit Polen, Rusland en Oekraïne.

Het concert zal worden uitgezonden door Omroep Midvliet via: Ziggo digitaal: 916, KPN digitaal: 1189, XS4All digitaal: 1189 en https://midvliet.nl/index.php/televisie/live-midvliet-tv