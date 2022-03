De Vlieger na twee jaar weer open

30 maart – ‘We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk gaat Molen de Vlieger weer open’, zegt molenaar Bram Zonderop die niet kan wachten tot het zaterdag is. Die tweede april komt wethouder Astrid van Eekelen om 13.00 uur de vang lichten om daarmee symbolisch een nieuw molenseizoen te openen. ‘Door corona zijn we de afgelopen twee jaar amper open geweest’, vervolgt Bram. ‘Vanaf 2 april is men iedere woensdag- en zaterdagmiddag welkom voor een rondleiding. Dat kan tussen 13.30 en 16.00 uur. Daarvoor vragen we wel een kleine bijdrage’. Juist door die corona en de kleine ruimte in de molen, worden er niet meer dan vijf mensen tegelijk rondgeleid. Molen de Vlieger is te vinden aan het Essepad in Voorburg. Meer info op www.molendevlieger.nl