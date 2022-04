Raadsleden blijven, komen en gaan

31 maart – Tijdens de raadsvergadering van 29 maart is afscheid genomen van vijftien raadsleden en twee commissieleden. Twee raadsleden kregen een Koninklijke Onderscheiding vanwege hun inzet als raadslid voor een periode van tenminste 12 jaar. Dit zijn Harma Aris-van Neuren en Frank Rozenberg die benoemd werden tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Vijf raadsleden ontvingen de Vroedschapspenning, een gemeentelijke ere-onderscheiding: Monica Velù , Bart Eleveld , Nico Hooijmans , Jeroen van Rossum en Delroy Blokland . Deze penning met oorkonde ontvingen ze uit handen van burgemeester Bijl vanwege hun raadswerk van minstens 8 jaar. Afscheid werd genomen van raadsleden Gijs Dupont , Arnold Brans , Gerco van der Wal , Henk Knoester en Jan Hendriks alsmede de commissieleden Bram van Popering en Matthijs Willemse-Jacobson.

