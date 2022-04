VCC nu topclub met indoorcrickethal

4 april – Grote vreugde bij het bestuur, leden en supporters van de Voorbug Cricket Club (VCC) die sinds zaterdag de beschikking heeft over een indoorcrickethal en daarmee een 365 dagen trainingsfaciliteit. Voorburg plaatst zich nu zowel nationaal als internationaal hoog op de kaart van deze zomersport die in Nederland van mei t/m augustus beoefend wordt. Sportwethouder Astrid van Eekelen en haar Haagse collega Hilbert Bredemeijer stelden de hal officieel in gebruik. Beide gemeenten hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de totstandkoming van dit project. Een deel van de hal is 50 meter lang. Dat was een vereiste voor de snelle bowlers van het Nederlands elftal, die hier vaak willen gaan trainen. Elders kunnen zij namelijk niet een volledige aanloop nemen.

Voorburg CC, opgericht in 1932, is een cricketvereniging met 200 leden, van wie de helft jeugd. Het eerste mannenteam, dat uitkomt in de Topklasse, werd in 2002 landskampioen en was in 2007 en 2021 finalist. Het vrouwenteam werd in 2021 landskampioen. VCC heeft een bloeiende jeugdafdeling met gediplomeerde coaches en getalenteerde spelers van wie er jaarlijks circa 15 worden geselecteerd voor nationale jeugdselecties. VCC is de enige club in de regio met graspitches en een overdekte trainingsaccommodatie. Het hoofdveld is een van de 200 velden in de wereld met een hoge status van de International Cricket Council. Foto’s Ap de Heus.