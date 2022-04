Koninklijke hulde voor Ad Leerintveld

5 april – Voor zijn inzet om de nalatenschap van dichter, componist en diplomaat Constantijn Huygens (1596-1687) levend te houden is Voorburger Ad Leerintveld benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding op de voor hem zo toepasselijke locatie Huygens’ Hofwijck tijdens de boekpresentatie ‘Constantijn Huygens. Een leven in brieven’. De heer Leerintveld is een van de samenstellers van het boek. Hij was voorzitter van de Vereniging Huygens’ Hofwijck, wist de tuin van Huygens in ere te herstellen, waardoor deze er weer uit ziet zoals in 1642. Ook verzorgde hij lezingen en tentoonstellingen, onderwees hij studenten, promovendi en professoren en werkte mee aan vele literaire en wetenschappelijke werken. Zijn bijdrage aan het Nederlands cultureel erfgoed bezorgde hem deze ridderorde.