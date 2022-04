Muziekfestival en Stedenbanden hand in hand

6 april – De samenwerking tussen de stichtingen Huygens Muziekfestival en Stedenbanden Leidschendam-Voorburg is vastgelegd in nieuwe werkafspraken. Het Huygens Festival ruimt al een aantal jaren een deel van het festivalprogramma in voor de uitwisseling van musici uit Konstancin-Jeziorna (Polen) en Hranice (Tsjechië) de steden waarmee de gemeente 25 jaar een stedenband heeft gehad.

Voorzitter Tilly Zwartepoorte van de Stichting Stedenbanden is blij met de mogelijkheid die het Huygens Festival biedt om de contacten muzikaal vorm te blijven geven: ’Wij willen de banden met de beide gemeenten blijven onderhouden. De culturele uitwisseling met jonge musici past daar prima in, waarbij onze stichting het Huygens Festival graag ook financieel wil ondersteunen. ‘

Voor het Huygens Festival vormden de uitwisseling met Polen en Tsjechië mede de basis om het jeugdprogramma uit te breiden met Hongarije en Slowakije. Voorzitter Annet Weijermars: ‘We hebben een goede relatie opgebouwd met de vier landen. We zijn daarom blij dat we de samenwerking met de Stichting Stedenbanden voortzetten. Op 23 september hopen we de musici uit Konstancin-Jeziorna en Hranice weer te begroeten!’