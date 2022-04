iPhone taboe bij verkeersexamen

Wethouder Astrid van Eekelen : ‘Volgend schooljaar gaan veel van hen waarschijnlijk allemaal zelfstandig op de fiets naar de middelbare school. Daarom vind ik het heel belangrijk dat op de basisscholen zoveel aandacht aan verkeersveiligheid wordt besteed. Ook leerlingen kunnen hier een bijdrage aan leveren! Door hun aandacht bij het verkeer te houden en zich niet te laten afleiden door bijvoorbeeld de mobiele telefoon’. Vandaag start het verkeersexamen vanaf het bordes van het Raadhuis zoals hier te zien is. Op dinsdag en woensdag wordt begonnen vanaf het plein van de Lusthofschool in Voorburg.

11 april – Leerlingen uit groep 7 van 19 basisscholen uit Leidschendam-Voorburg doen op 11, 12 en 13 april mee aan hun Praktisch Verkeersexamen. Dan wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis, die zij al op school hebben opgedaan, ook in de praktijk kunnen toepassen. Voordat zij het examen mogen afleggen wordt eerst hun fiets gekeurd. Ook moeten zij tijdens een ‘beheersproef’ laten zien dat zij klaar zijn om het examen af te leggen. Daarna leggen de kinderen per fiets een route af door de omgeving.

