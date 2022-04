11 april – In de gemeente wonen al meer dan driehonderd vluchtelingen uit Oekraïne bij mensen thuis. Vooruitlopend op de landelijke regeling krijgen zij van de gemeente leefgeld. Dit is een bedrag voor dagelijkse noodzakelijke uitgaven, zoals boodschappen en persoonlijke verzorging. De vluchtelingen die hier recht op hebben, worden door de gemeente geïnformeerd.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink