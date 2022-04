Koninklijke gedenksteen na 110 jaar terug

12 april – Terug van heel lang weggeweest, zou je kunnen zeggen. Dat is het geval met de marmeren herdenkingsteen die in 1877 aan het Oosteinde werd gelegd bij het huize Rusthof waar prinses Marianne woonde. Die eer kwam haar kleinzoon Heinrich van Pruissen toe bij de toenmalige uitbreiding van huize Rusthof. Maar de steen werd, toen in 1911 Rusthof weer was afgebroken, door de erfgenamen als herinnering meegenomen naar het Duitse Reinhartshausen, waar een voormalig kasteel van prinses Marianne staat. Daar kreeg het een nieuwe plek in de paleistuin bij het borstbeeld van Koning Willem I, Marianne’s vader.

De inmiddels gebroken steen werd daar vorig jaar ontdekt door het bestuur van Stichting Erfgoed Prinses Marianne. Met de eigenaar werd afgesproken dat de steen in meerjarige bruikleen zou worden afgegeven op voorwaarde dat deze zou worden gerestaureerd. En dat gebeurt nu door de Voorburgse kunstenaar Ming Chen dankzij een financiële bijdrage vanuit het Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg. Op 30 april (Nationale Erfgoeddag) vindt de onthulling van de gedenksteen plaats. Op de foto zien we Stichtingsvoorzitter Tilly Zwartepoorte bij het borstbeeld van Willem 1 in Reinhartshausen met aan de voet de gebroken gedenksteen. De tekst erop wordt weer leesbaar gemaakt.