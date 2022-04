Behoud Oranjekwartier: 1000 handtekeningen

14 april – In korte tijd hebben zich meer dan 1000 mensen aangemeld als voorstander van renovatie in plaats van sloop in het Oranjekwartier. Zij plaatsten hun reactie op een digitale site waarin behoud van het unieke Voorburgse ‘tuindorp’ wordt bepleit. Wooninvest wil daar tot veler boosheid zien te komen tot een nieuwe woonwijk. Tegenstanders daarvan willen juist de architectonische karakteristiek alsmede tal van sociale elementen die het Oranjekwartier kenmerken behouden. Ook de Bond Heemschut wil dat zien te bereiken. De bond beijvert zich om het ‘tuindorp’ op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Niet alle partijen in de gemeenteraad gaan daarin mee.