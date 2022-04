Engelstalig boek Huygens en Hofwijck

15 april – Over de geschiedenis van Huygens’ Hofwijck bestond nog geen Engelstalig boek, maar daar is gisteren verandering in gekomen toen het handboek over de buitenplaats ten doop werd gehouden. Onder titel Huygens and Hofwijck. The inventive world of Constantijn and Christiaan Huygens beschrijft het boek het ontstaan en het functioneren van deze groene lusthof aan de Vliet en haar befaamde bewoners. Auteurs zijn de lokaal historicus Kees van der Leer en hortulanus Henk Boers die in 2016 de Nederlandse versie publiceerden. De vertaling werd gedaan door Jane Choy, terwijl de vormgeving in handen was van Ronald Meekel.

Het boek komt op een goed moment. In toenemende mate melden zich buitenlandse gasten bij Hofwijck om de buitenplaats te bekijken. Zij zijn geïnteresseerd in Constantijns zoon Christiaan, de vooraanstaande uitvinder en wetenschapper. In het boek wordt dan ook, naast de aanleg van de buitenplaats Hofwijck door Constantijn Huygens, een belangrijke plaats ingeruimd voor zijn zoon Christiaan en diens bezigheden op Hofwijck.

Een groepje bevlogen vrijwilligers van Huygens’ Hofwijck organiseerde een geslaagde crowdfunding om het uitgeven van het boek mede mogelijk te maken. Het is o.a. verkrijgbaar in de museumwinkel van Hofwijck en kost € 34,99. Op de foto overhandigen de auteurs en vormgever (rechts) het eerste exemplaar aan René Dessing, voorzitter van de Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). Foto Francis Saris.