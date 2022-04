Zomerfeest rond molen en Hoeve Essesteijn

Medewerkers van Blos kinderopvang zorgen voor allerhande kinderactiviteiten, zoals armbandjes maken van vilt. Ook zijn er oudHollandse spelletjes. Bij de bijenkorven wordt door de imkers verteld over het wel en wee van deze voor de natuur zo belangrijke dieren. Molen de Vlieger is deze middag open voor het publiek. Er staat een draaiorgel, waar de kinderen zelf aan mogen draaien. Wie dat goed doet, krijgt een diploma. Bij de kraampjes kan men onder meer kennis maken met activiteiten op het gebied van appeltaarten en plantjes kweken. Ook is daar het recent verschenen jubileumboek van Molen de Vlieger te koop.

18 april – Op en rond kinderboerderij Essesteijn wordt zondagmiddag 24 april een groot lentefeest gehouden. Vanaf 12.00 uur zijn er tal van activiteiten, met als hoogtepunt het schaapscheren. Verder is Molen de Vlieger open voor bezoek en kan men kennismaken met de nieuwe uitbaters van partycentrum Dekkershoeve. Dat zijn Romy Basart en Jordy Plugge. Zij gaan per 26 mei verder onder de naam Hoeve Essesteijn. Bij de boerderij worden deze middag de schapen van hun warme vacht verlost. Vrijwilligers van Middin geven rondleidingen door de kinderboerderij en zetten een groot luchtkussen op.

