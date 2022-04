Reünie oud-dienders met oud-burgemeester

19 april – Meer dan 100 oud-gedienden van de politie deden mee aan een reünie van de Voorburgse Hermandad. En daar hoort natuurlijk een oud-burgemeester bij in de persoon van Bas Eenhoorn (1983-1996) die in Dekkershoeve op een stoel klom om ook ‘zijn’ dienders van weleer toe te spreken. De samenkomst betekende het ophalen van vele herinneringen uit totaal andere tijden, mede aan de hand van foto’s en plakboeken. Het politiebureau in Voorburg was gevestigd aan de Parkweg, hoek Rozenboomlaan. Daar werd destijds ook de hierbij afgedrukte foto van Ap de Heus gemaakt. In het midden voormalig commissaris Friedius Lameris.