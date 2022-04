Eerste stapjes kuikens op vijverrand

20 april – Zijn deze ganzen met hun telgjes er vroeg bij of niet? Helemaal zeker weten we het niet maar de lezer die ons deze foto mailde houdt er statistiek van bij. Hij weet dat ganzenkuikens zich doorgaans voor het eerst later laten zien in het voorjaar en meldt: Na 28 dagen broeden komen de eieren uit. Zowel het mannetje als het vrouwtje zorgen voor de kuikens. De vijverranden mogen nooit te stijl of te hoog zijn. De babykuikens kunnen er anders in verdrinken. Gelukkig voorzien enkele vijvers in Essesteyn in een lage vijverrand.