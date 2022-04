Tentoonstelling oeuvre Frans Kokshoorn

23 april – In Huygens’ Swaensteyn is t/m 14 augustus de overzichtstentoonstelling Frans Kokshoorn. Een leven, een oeuvre te zien. Het toont werken van verschillende materialen en onderwerpen uit zijn gehele oeuvre, maar ook oude foto’s, werkschetsen en filmpjes van de kunstenaar in zijn atelier. De beeldhouwer (1947) werd geboren en getogen in Voorburg. Tot zijn overlijden in 2021 woonde en werkte hij het grootste deel van zijn leven in de Kerkstraat. Zijn werk is figuratief abstract en voor zijn beelden werd hij geïnspireerd door het menselijk lichaam, beweging en architectuur.

Frans maakte ook tal van beelden voor de openbare ruimte, die op veel plekken in Voorburg te zien zijn, zoals het beeld De Dorpswacht (2010), aan het begin van de Franse Kerkstraat. Deze zittende figuur verwelkomt bezoekers van het Huygenskwartier Voorburg. Het beeld Singing in the Rain (1995), de fietser op de Prins Bernhardlaan, is ook een bekend en geliefd. Met de speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte beeldenroute, zijn alle openbare sculpturen van deze gerenommeerde beeldhouwer te vinden.