Via Voorburg meedoen aan Franse verkiezing

24 april – Voor Frankrijk is het zondag een soort D-Day. Dan wordt het in de tweede ronde voor miljoenen Fransen kiezen tussen Macron en Le Pen. Dat heeft niet zoveel met Voorburg te maken, maar een van hen, de Franse diplomaat Francois Petit, ontving op zijn adres in Voorburg wel de twee stembriefjes per post samen met infofolders over de kandidaten. Een van de papiertjes met de naam van de kandidaat doet hij zondag in de stembus in de internationale Franse School Vincent Van Gogh. En dan maar afwachten.