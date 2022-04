‘Oranjekwartier monumentaal waardig’

Gemeenten nemen doorgaans het advies voor het toekennen van een monumentenstatus over en er is dus reden genoeg om dit 100 jaar oude tuindorp voor de toekomst te behouden. Meer dan 1000 bewoners hebben hun voorkeur reeds uitgesproken voor renovatie in plaats van sloop door woningbouwvereniging en ontwikkelaar Wooninvest.

