Marianne stal de show met steen en wandeling

30 april – Onmiskenbaar stal Prinses Marianne de show in Voorburg op deze Nationale Erfgoed (zater)dag. ‘Hare Koninklijke Hoogheid’ was er zelfs toepasselijk in kledij anno 1840 helemaal bij toen zij samen met Tilly Zwartepoorte de fraai gerepareerde gedenksteen steen uit Duitsland onthulde, waarover eerder bericht werd. Mevrouw Zwartepoorte is voorzitter van de stichting Erfgoed Prinses Marianne. Zij vertelde dat de steen ooit was ingemetseld in Villa Rusthof aan het Oosteinde waar de prinses woonde. Bij de sloop van de villa begin 1900 werd deze eerste steen meegenomen naar Reinhartshausen waar Marianne een landgoed had. Onlangs werd de marmeren steen echter ontdekt, zij het in twee stukken, en mocht in bruikleen mee naar Voorburg op voorwaarde van herstel. Dat gebeurde kundig door de Voorburgse glaskunstenaar Ming Chen. En nu is de steen fraai gerestaureerd in de Mariannekamer van Museum Swaensteyn voor iedereen te zien na de onthulling waar zo naar uitgekeken werd. Fotograaf/vormgever Ronald Meekel (bureau Same-Day) zorgde voor bijgaande foto’s.

Dat de gedachtenis aan de prinses ook in Voorburg nog altijd op grote belangstelling kan rekenen bewees Marianne-kenner Kees van der Leer. De auteur en historicus zou met een twintigtal belangstellenden een wandeling maken in de voetsporen van de prinses. Dat aantal groeide onverwacht uit tot veertig personen en Van der Leer moest alle zeilen bijzetten om het gezelschap te kunnen blijven behappen met zijn gesproken woord. Andere geïnteresseerden moesten worden teleurgesteld maar de Marianne-gids kondigt aan, gezien de vele verzoeken, terug te komen met een lezing of nieuwe wandeling. Dan met een verhaal aangevuld met een verslag over het bezoek aan het Poolse Kamenz waar volgende week de viering plaatsvindt van 150 jaar kasteel Kamenz dat door Marianne is gebouwd en bewoond. Een aantal donateurs van stichting Erfgoed Prinses Marianne heeft zich voor die reis opgegeven.