Jos Siebers: Van banjo tot gevierd organist

Organist en dirigent Jos Siebers (81) vierde afgelopen weekeinde zijn 65-jarig jubileum en dat werd een staande hulde in de Martinuskerk. Het parochiekoor zong o.m. de Messe l’homme Desarmé van Jan Mul . Pastoor Wim Bakker onderscheidde Siebers met een glazen sculptuur en diens vrouw Mary met bloemen. ‘Hoe lang ga je nog door’, werd gevraagd, want niemand wil Siebers kwijt. ‘Tot mijn 100ste’, zegt de dirigent. ‘Dat komt door wat mijn cardioloog onlangs zei na het inbrengen van een pacemaker. Hoe oud wil je worden Jos’, vroeg de arts. ‘Honderd’, antwoordde Jos. ‘Dan geef ik je met die pacemaker nog een garantie van 19 jaar’. Dat vond de dirigent wel een mooi vooruitzicht. En de mensen van de Martinuskerk niet minder.

2 mei – Op jonge leeftijd (6 jaar) kwam hij er achter dat het spelen op de banjo niet zo voor hem was weggelegd. Wel de piano en later het orgel. Dat talent ontdekte destijds ook de voormalige bouwpastoor Dijsselbloem van de Goede Herderkerk. Hij vroeg de toen 19-jarige parochiaan Jos Siebers om wat muziek te maken tijdens het opdragen van de viering. ‘Een keertje dan’, antwoordde Jos maar sindsdien is hij aan de kerk verbonden gebleven. Velen kennen Siebers misschien nog als leerkracht van de Titus Brandsmaschool.

