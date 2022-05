De dag om doden te herdenken

Om 16:30 uur is er een kranslegging bij het monument De Naald aan de Prins Bernhardlaan (foto Michel Groen). Hier worden verzetshelden uit de gemeente herdacht. Om 20:00 uur vinden de herdenking en kransleggingen bij het Monument voor Vrede en Vrijheid in het Sijtwendepark plaats. Bij dit monument worden alle medeburgers herdacht die tijdens de bezettingsjaren of in de strijd in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.