Hoe de Hofwijckstraat zich onderscheidt

5 mei – Weinig straten in Voorburg kunnen zich beroemen op zoveel onderlinge betrokkenheid als het om beleving van de bewoners gaat. Op vakantiegangers na wordt er bijvoorbeeld bij bijzondere gebeurtenissen huis aan huis gevlagd zoals dat ook vandaag te zien was. De feestelijke stemming komt er ook spontaan in als er bij een van de bewoners zich een geboorte aankondigt. In de Hofwijckstraat wonen circa vijftig kinderen tussen de nul en achttien jaar, beluisteren wij. En vindt ergens in de straat een geboorteplaats, zoals onlangs met baby Luke, dan kunnen de ouders een stortvloed van geboortekaarten en kleine cadeautjes tegemoet zien. De naam wordt dan bovendien op een al jaren bestaand houten paneel geschilderd dat bij het ouderlijk huis voor het raam wordt gezet met daarop de naam van de kleine. Tot de volgende zich aandient. Kortom een bijzondere straat deze Hofwijckstraat in Voorburg-West.