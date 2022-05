6 mei – Na 3 jaar werd voor de 41ste keer het traditionele bevrijdingsfeest in de Oranjelust gevierd. Onder ideale weersomstandigheden werd van alles was uit de kast gehaald om de kinderen met hun ouders te vermaken. Van poppenkast tot speelkussen en van schminken tot danswedstrijdjes die veel belangstelling kregen. Ap de Heus maakte deze foto.

