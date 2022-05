In Boekenhuis Marianne lezing over Thijsse

10 mei – Het kort geleden geopende Goede Doelen Boekenhuis Marianne aan de Van Schagenstraat (5a) begint een reeks culturele actviteiten. Op donderdag 12 mei bijt Dik van der Meulen het spits af met een lezing over Jac. P. Thijsse, een beroemd natuurbeschermer uit het begin van de 20eeeuw. Thijsse is vooral bekend geworden door de Verkade-albums over natuur, een van de vroegste voorbeelden van plaatsjesalbums. Het Boekenhuis heeft een tentoonstelling over hem ingericht. Thijsse zette zich in voor het behoud van het Naardermeer en was ook een van de initiators van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. In 2022 werden zijn Wandeldagboeken 1884-1898 (verschenen onder de titel: Nu ga ik er eens op uit) uitgegeven.

Van der Meulen is een veelzijdig onderzoeker en brak door met zijn biografie over Multatuli. Andere boeken van hem zijn o.a. Het bedwongen bos en De kinderen van de nacht, over wolven en mensen. Dit laatste boek werd bekroond met de Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek. De lezing over Thijsse begint om 20 uur (inloop vanaf 19.30 uur).