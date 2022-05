Voorburgse Babyboomclub in de maak

11 mei – Ouwe-Jongens-Krentenbrood. Iemand die dit zegt maakt duidelijk dat het dik in orde is met het elkaar begrijpen of een herkenbare situatie duiden als vriendschappelijk. ‘Dan kom je al snel uit bij de lichting babyboomers’, zegt Aad van den Hout. ‘Mannen van rond de 75 jaar die je niets over het wel en wee uit het voorbije Voorburg hoeft te vertellen. Met name uit de eerste 25 jaar van hun leven’. Van den Hout wist uit diverse circuits een groepje Voorburgers van huis uit aan tafel te brengen om de mooiste herinneringen uit het Voorburg tussen 1945 en 1970 op te halen. ‘Je zou er zomaar een historisch boek van kunnen maken’, zegt hij.

‘Denk maar aan onderwerpen als kattenkwaad uithalen en meemoeten in het zijspan van de politiemotor om in het bureau Parkweg als straf een uur in de hoek te staan, sterke verhalen bij clubs als Voorburg Sport, Devjo en Wilhelmus, met de opgevoerde Puch naar Duitsland, kerstboomjachten, feest in O16, het café van Joop de Jager aan het Oosteinde, optredens van Hans Vermeulen van de Sandy Coast, de agent Steenkamer en brigadier Hofkes die je maar beter uit de weg kon gaan, roemruchte families uit de Heurnepleur, zoals de Van Heurnestraat destijds werd genoemd of wat er op de Wilhelminaschool, de Faukenbergeschool of de Jozefschool al niet gebeurde’, aldus een greep van Aad van den Hout uit de rijk gevulde grabbelton van babyboomers.

Hij hoopt dan ook dat het tot een verzamelwerk van legendarische verhalen komt. ‘We beginnen met de oprichting van de Voorburgse babyboomclub. Wie weet wat er nog meer komt want uit alle delen van Voorburg zijn mooie anekdotes te vertellen’, zegt hij. Op de foto staan v.l.n.r. Wim Spaan, Kees Koch, Aad van den Hout. Klaas Trapman, Frans Beck en Alfred van Bunge. De foto met Hofwijck op de achtergrond werd gemaakt door Ap de Heus die buiten mededinging valt. De Babyboomclub, met Van den Hout als voorspelbaar voorzitter, moet wel strenge regels hanteren.