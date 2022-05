Vredesvlam als liefde in glazen kunstwerk

12 mei – Bij de Mall of the Netherlands is gisteren het glazen kunstwerk De Vlam onthuld, gemaakt door Ming Hou Chen en de inmiddels overleden Frans Kokshoorn. De Vlam is een initiatief van de Raad van Kerken als vervolg op de vredesvlam destijds de ontmoetingsplek in Leidschenhage op het plein voor de voormalige V&D. Het glaswerk rust op een hoge sokkel waarop in zilver geschreven staat De Liefde is een brandend vuur. De onthulling werd verricht door de kunstenaar samen met wethouder Astrid van Eekelen. Foto Ap de Heus.