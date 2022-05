13 mei – Wie heeft Thor gezien? Een bijna wanhopige oproep van zijn buitenlandse baasje met een fraaie foto van meneer en het noemen van een flinke premie voor het weten terug te brengen van het exclusieve huisdier. Niet uitgesloten is dat de zo gemiste Thor ergens is binnengelopen op zoek naar voedsel en toen maar is gebleven in het poesvriendelijke ‘adoptiehuis’.