Armoedig beeld op mooiste plek Herenstraat

15 mei – Wat is er toch aan de hand met het nog altijd niet geopende terras midden in de Herenstraat vlak voor de Oude Kerk? Wie stelt zich die netelige vraag niet bij het passeren van de locatie. Vorig jaar kondigde uitbater Fratelli op een winkelruit (nog steeds te zien) aan dat het terras ‘binnenkort’ geopend zou gaan worden. Sindsdien is het een rommeltje op een van mooiste plekken in het oude centrum. Op elkaar gestapelde stoelen met een verloren dekzeil en witte zitbanken kriskras onder de leilinden. Armoede troef, hoorden we al zeggen. In elk geval is het een aanfluiting voor de verenigde winkeliers die – naar eigen zeggen – allen uit zijn op zoveel mogelijk kwaliteit en een stralende beleving van de Herenstraat. Hier zien we het tegendeel.

Naar verluidt draait het om het niet kunnen krijgen van voldoende horecapersoneel, anderen houden het erop dat er nog een juridische kwestie loopt tussen de vorige en huidige eigenaar. Hoe dan ook, het aanzien van de Herenstraat als veel bezongen historische winkelstraat is in het geding. Misschien wel tijd dat de gemeente in actie komt. Als er nu aan het begin van de zomer geen terras mogelijk is dan al dat meubilair voorlopig in opslag doen.