Voorburgers kleden kasteel Marianne aan

17 mei – Een groep donateurs van Stichting Erfgoed Prinses Marianne heeft de viering bijgewoond van 150 jaar kasteel Camenz in Polen, dat de ‘Voorburgse prinses’ destijds voor haar familie liet bouwen. De donateurs werden hartelijk verwelkomd door burgemeester Marcin Czerniec, die samen met stichtingsvoorzitter Tilly Zwartepoorte de opening verrichtte van een blijvende tentoonstelling van beeld- en tekstpanelen als toepasselijk verjaardagscadeau van de Stichting. De burgemeester en zijn ambtenaren toonden zich verguld met het ‘indrukwekkende cadeau van Voorburgse vrienden’, zoals hij zei. ‘Het kasteel wordt aangekleed’.

De panelen, gemaakt door Kees van der Leer en Ronald Meekel, werpen tot in detail het licht op het leven van de prinses met name ter informatie van de vele bezoekers aan het kasteel. Dat waren er vorig jaar, ondanks de coronaperikelen maar liefst 70.000 en dat aantal wil de burgemeester zien op te voeren. Onderdeel van de expositie, mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade in Warschau, zijn ook twee manshoge poppen als gekostumeerde beeltenissen van Marianne. De geschonken japonnen komen van actrice Nel Kars die zij droeg tijdens haar 400 solo-voorstellingen over het leven van prinses Marianne. Nel Kars werd persoonlijk door de burgemeester bedankt. ‘Alsof de prinses is teruggekeerd’. De reis met donateurs voerde o.a. ook langs de circa 50 kilometer lange ‘Marianne-route’ waar zij in haar dagen tal van economische ontwikkelingen tot stand bracht.

Het kasteel in Camenz heeft al een miljoenen-restauratie achter de rug, die echter pas in 2030 zal worden voltooid inclusief met hangende tuinen, zo kondigde de burgemeester aan. Het gehele restauratieproject vraagt tientallen extra miljoenen euro’s, voor een deel afkomstig uit Brussel. Het gemeentebestuur van Camenz wil er een van de beste en fraaiste bezienswaardigheden in Polen van maken. Voorzitter Zwartepoorte bood hem namens de gemeente Leidschendam-Voorburg een cadeau aan als vriendschappelijke geste. De terugreis naar Voorburg bracht de donateurs o.a. naar het graf van prinses Marianne bij haar voormalige Schloss in het Duitse Reinhartshausen.

Op de website www.erfgoedprinsesmarianne.nl komen foto’s (Ronald Meekel) van de geslaagde donateursreis te staan.