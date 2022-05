Wereldrecord supersnelle Babette de Leede

18 mei – Een nieuw wereldrecord op sportief gebied. Babette de Leede van de Voorburgse Cricketclub (VCC) heeft de Dubai geschiedenis geschreven door in één wedstrijd vijf zogeheten ‘stumpings’ te geven, het razendsnel raken van de paaltjes die door de slagman of vrouw juist beschermd moeten worden om niet uit te gaan. Dat gebeurde tijdens de SDG-FairBreak Invitational een toernooi waar 35 landen aan meedoen. Na afloop werd Babette verteld dat zij een wereldrecord was te pakken had. Met een “Echt? Supercool!”, reageerde ze ongelovig voor de TV-camera. Het evenement werd in tientallen landen live uitgezonden. Op de foto van FairBreak Global staat Babette klaar om de paaltjes te raken. Omdat Babette eerder in de wedstrijd al 45 runs had gemaakt, werd ze al uitgeroepen tot Player of the Match.