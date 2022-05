Rumoer door misplaatste gemeentepaal

19 mei – Bewoners en eigenaresse van de dansschool in de Lydie Platestraat kampen nogal met parkeerproblemen maar nu maakt de gemeente het nog bonter. Er is daar een lantaarnpaal neergezet uitgerekend in het midden van een parkeervak. Letterlijk uitgerekend want deze plek was zo op papier ingetekend. Degenen die de paal plaatsten voerde hun werk stipt volgens de ambtelijke instructie uit zonder na te gaan of dit echt wel zo de bedoeling was. Categorie volgzame types, denken we.

Bewoners hebben al aan de bel getrokken bij wijkbeheer. Het zal dus wel weer goed komen maar intussen schrijft de foto van Ap de Heus lokale geschiedenis. Het is overigens niet de eerste keer dat zo’n soort paal domweg misplaatst wordt. Rumoer ontstond destijds toen een flitspaal precies voor een uitrit op de Laan van Nieuwe Oosteinde de grond in ging. De bewoner kon een dag lang geen kant op met zijn auto.