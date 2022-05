Toekomst Van Alphenstraat nog in glazen bol

20 mei – In de Koningkerk werd woensdagavond veel uit de kast gehaald om de bewoners rond de Van Alphenstraat te informeren over de plannen aan hun kant van het station Laan van NOI. Plannen die hun woonomgeving direct gaan raken. Pas eind dit jaar of begin 2023 is de ontwikkelvisie beschikbaar. En hoe serieus neemt de gemeente Den Haag de wensen van Leidschendam-Voorburg? En was het niet vragen naar de bekende weg, aangezien bureau Tertium in september 2021 reeds een uitgebreide enquete hield in het gebied. Monica Velu was er bij en vat de avond als volgt bondig samen.

‘We zetten een aantal vragen van aanwezigen op een rijtje. Wordt de Van Alphenstraat straks enkel bereikbaar via een Velostrada (fietsverbinding) met verlies van parkeerplaatsen en met een buurgemeente die de parkeernorm heeft gehalveerd en overal betaald parkeren heeft ingevoerd met opnieuw parkeertoerisme tot gevolg? Hoe zit het met de zorgen van omwonenden over bouwvolumes en -hoogten (55 m tot 75 m hoog), leefbaarheid, effecten van bouwwerkzaamheden op hun panden (funderingen), sociale veiligheid en verlies van huidig groen? En hoe worden voorzieningen geregeld voor nieuwe bewoners? Scholen, gezondheidszorg etc. Vooralsnog geen antwoorden, behalve dan dat na de zomer een tweede bijeenkomst georganiseerd wordt. Bij de druk bezochte informatieavond waren vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aanwezig, de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg, grondeigenaar NS en een stedenbouwkundige. Wordt dus vervolgd’.